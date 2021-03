Covid: Marche, 723 contagi in un giorno,in calo trend Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 27 MAR - Torna sopra i 700 (723; ieri erano stati 674) il numero giornaliero di contagi da coronavirus nelle Marche e il rapporto positivi/test di nuova diagnosi sale al 22,7%. Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione: nelle ultime 24 ore testati "5.649 tamponi: 3.192 nel percorso nuove diagnosi (di cui 902 nello screening con percorso Antigenico) e 2.457 nel percorso guariti. Scende sul totale di contagi la percentuale di casi in provincia di Ancona (208, 28,7%); seguono le province di Macerata (192), Pesaro Urbino (176), Ascoli Piceno (69) e Fermo (44); 34 contagiati sono di fuori regione. Sono 75 le persone con sintomi. Tra i 902 test antigenici riscontrati 84 casi (da sottoporre a tampone molecolare). "Il rapporto positivi/test al 9%". Quanto alla 'genesi' di contagio l'aggiornamento da conto di contatti contatti in setting domestico (178), contatti stretti di casi positivi (241), in setting lavorativo (14), in ambiente di vita/socialità (2), in setting assistenziale (2), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1), screening percorso sanitario (1). Per altri 209 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. (ANSA).