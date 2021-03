© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - JOHANNESBURG, 27 MAR - Dopo l'attacco jihadista in cui diversi dipendenti della Total sono rimasti assediati per giorni in un hotel in Mozambico, il gruppo francese dell'energia ha sospeso le operazioni nel Paese. Lo ha reso noto la stessa Total con un comunicato stampa. (ANSA).