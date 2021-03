Ora legale: lancette avanti di un'ora questa notte. Potrebbe essere l'ultima volta

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo, questa notte, alle due del mattino, dovremo ricordarci di spostare avanti le lancette dell’orologio (i dispositivi elettronici si aggiorneranno automaticamente): fra le 2 e le 3 del mattino, infatti, entra in vigore l’ora legale: ci “ruberà” un’ora di sonno, ma ci regalerà molta luce in più la sera. L’orario estivo ci accompagnerà fino al prossimo 31 ottobre, quando riporteremo indietro le lancette e torneremo all’ora solare. Nulla cambia nel nostro Paese, nonostante il fatto che il Parlamento Europeo abbia approvato la proposta di abolizione del passaggio stagionale all’ora estiva a partire dal 2021; l’Italia ha infatti depositato a Bruxelles una richiesta formale per conservare il doppio orario. Entro la fine dell'anno, ciascuno Stato dell'Unione europea dovrà decidere se adottare l'ora legale o l'ora solare. Quello di stanotte potrebbe dunque essere l'ultimo passaggio all'ora legale, e quello del prossimo ottobre l'ultimo cambio dell'ora in assoluto.

Da fine marzo a fine ottobre l’ora estiva sarà quindi in vigore nelle forme che conosciamo dal 1996.