Papa: in un tweet ricorda evento a San Pietro di un anno fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 27 MAR - "Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme". Lo dice Papa Francesco in un tweet, rilanciando il sito che ricorda l'evento del 27 marzo 2020, esattamente un anno fa, quando, solo in piazza San Pietro, invocò l'aiuti di Dio contro la pandemia. "Perché avete paura? Non avete ancora fede?", aggiunge il Papa citando il Vangelo di Marco. (ANSA).