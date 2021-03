© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 27 MAR - "Non possiamo determinare un calendario per la fine della crisi" creata dalla nave incagliatasi a Suez: lo scrive su Twitter Al Jazeera riportando una dichiarazione del presidente dell'Autorità del Canale, l'ammiraglio Osama Rabie, circa il blocco della via d'acqua e l'ingorgo di almeno altre 321 navi in attesa di transitare. (ANSA).