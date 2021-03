Vaccini: Sicilia con 86% dosi prima Regione per inoculazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 27 MAR - La Sicilia è la prima Regione d'Italia per percentuale di dosi di vaccino anti Covid inoculate: l'86%, di fronte a una media nazione del 82,2%. Ne sono state somministrate 723.242 delle 840.535 ricevute. E' quanto emerge dal Report vaccini anti Covid pubblicato dal sito del governo nazionale, aggiornato a stamattina. Un dato che arriva nel giorno in cui nell'Isola arriva il Commissario nazionale per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo che farà visita all'hub vaccinale di Messina, alla Fiera, e di Catania, nell'ex sede del mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena (ANSA).