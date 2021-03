Covid: 90.000 le vaccinazioni effettuate in Trentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAR - Sono ormai quasi 90.000 le vaccinazioni effettuate finora in Trentino, mentre sono 162 i nuovi contagi rilevati, di cui 93 attraverso un tampone molecolare e 69 con un test antigenico. I molecolari hanno inoltre confermato 80 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. È quanto riporta il consueto bollettino Covid dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di un nuovo decesso, avvenuto in ospedale. In Alto Adige i decessi sono invece tre. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 949 tamponi PCR e registrati 56 nuovi casi positivi. Inoltre 23 test antigenici positivi su 5.120 eseguiti. (ANSA).