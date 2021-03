Covid: in Liguria partono le vaccinazioni in farmacia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Per accelerare nella campagna vaccinale, la Liguria, prima regione in Italia, ha arruolato anche le farmacie, dove da martedì prossimo sarà possibile cominciare il percorso per immunizzarsi dal covid. Sono 52, al momento, le farmacie inserite nel programma. A iniettare i vaccini AstraZeneca saranno medici o personale abilitato. Domani i vaccini arriveranno nelle farmacie. Il servizio, in questa fase, è dedicato alle persone tra 70 e 79 anni. "Bisogna vaccinare tanto e velocemente per poter ripartire", dice il presidente della Liguria Giovanni Toti ricordando che domani alla Fiera del Mare di Genova, al padiglione Jean Nouvel sarà inaugurato l'hub vaccinale più grande della Liguria. "Verranno vaccinate circa 2 mila persone al giorno, tra ultravulnerabili e anziani dai 70 ai 79 anni grazie all'accordo con la sanità privata". All'inaugurazione interverranno oltre al governatore, il commissario per l'emergenza covid, il generale Figiulo, il capo della protezione civile Curcio, il sottosegretario alla Salute Costa e il sindaco Bucci. (ANSA).