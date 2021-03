Salgono a 25 le vittime del crollo al Cairo

(ANSA) - IL CAIRO, 28 MAR - E' salito per ora a 25 morti e 75 feriti il bilancio di vittime del crollo di un edificio di dieci piani avvenuto ieri in un quartiere orientale del Cairo, ma le operazioni di scavo fra le macerie continuano. Lo riferiscono fonti della scurezza e media egiziani. Il principale quotidiano egiziano, Al Ahram, ha rilanciato informazioni secondo le quali quattro piani dell'edificio del distretto di Gesr Suez sarebbero stati costruiti abusivamente. Il mancato rispetto di standard di sicurezza è già stato all'origine in Egitto di precedenti crolli di strutture residenziali e incendi di fabbriche. (ANSA).

