La marijuana a uso ricreativo sarà legale anche a New York. I legislatori dello Stato hanno ufficialmente finalizzato l'accordo per la legalizzazione della cannabis, che potrebbe portare nella casse statali fino a 350 miliardi l'anno di nuove entrate fiscali. L'intesa prevede la vendita di marijuana agli adulti sopra i 21 anni e offre ai singoli la possibilità di far crescere anche in casa piante di cannabis per uso personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA marijuana