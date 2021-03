Lavoro: a Napoli protesta disoccupati, blocco stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - Una manifestazione di protesta con un blocco stradale di alcuni minuti sul lungomare è stata fatta oggi a Napoli dai disoccupati aderenti al Movimento 7 Novembre. "Proponiamo da anni progetti per la rigenerazione urbana, la mobilità turistica, il recupero delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, la riapertura di spazi pubblici e la gestione delle aree verdi in città" affermano in un documento. "Prospettive fattibili - aggiungono - attraverso nuovi percorsi di aggiornamento e formazione-lavoro utilizzando fondi europei destinati a queste necessità".. (ANSA).