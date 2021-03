La trasmissione del virus del Covid-19 all’uomo da un animale intermediario è un’ipotesi da «probabile a molto probabile». E’ quanto sostiene il rapporto degli esperti dell’Oms, dopo la loro missione in Cina. L’ipotesi di una fuoriuscita del virus del Covid-19 in un incidente di laboratorio è «estremamente improbabile». Lo sostiene il rapporto degli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità dopo la loro missione in Cina, di cui l’Afp ha preso visione.

