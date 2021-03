© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 29 MAR - Ci vorranno "tre giorni e mezzo" dopo la fine delle operazioni attorno alla Ever Given per smaltire il traffico marittimo che si è creato nel canale di Suez a causa dell'incidente. Lo ha annunciato il capo dell'Authority del canale alla tv locale. (ANSA).