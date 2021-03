Suez, la Ever Given blocca di nuovo il canale

La nave Ever Given è tornata a bloccare il canale di Suez. La portacontainer, dopo un tentativo di disincagliarla, si è messa nuovamente in diagonale. Lo riferiscono i siti che monitorano il traffico marittimo. Poco prima la Smit Salvage, società olandese che sta partecipando al disincaglio del portacontainer Ever Given a Suez, aveva affermato che la parte più dura dell'operazione deve ancora venire. "La buona notizia è che la poppa della nave è libera, ma questa è secondo noi la parte più semplice: la sfida resta liberare la parte davanti della nave", ha spiegato il direttore esecutivo della Royal Boskalis, casa madre di Smit Salvage, alla radio pubblica olandese. Al disincaglio a poppa ha collaborato il rimorchiatore italiano Carlo Magno, insieme all'olandese Alp Guard. Smit Salvage è una società di Rotterdam che ha partecipato alla rimozione sia del relitto della Costa Concordia naufragata davanti all'Isola del Giglio nel 2012, svuotandone le cisterne, sia di quello del sottomarino nucleare russo Kursk nel 2001 in seguito all'incidente dell'anno prima.

