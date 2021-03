Torino: Versaci pensa dimissioni, traballa maggioranza M5s

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Fabio Versaci, 5 Stelle della prima ora, già presidente del Consiglio comunale di Torino, valuta le dimissioni e la maggioranza della sindaca Chiara Appendino traballa. Motivo del disappunto di Versaci la discussione sulle alleanze in vista del voto. "Sto faticando a sostenere una sindaca che non si confronta più con la sua maggioranza - scrive su Fb -. Mi permetto di chiederle di essere trasparente e dirci come vuole costruire questa convergenza con un Pd locale che le sbatte sempre la porta in faccia. Oppure spera che i vertici romani di Pd e M5s ci impongano un alleanza? Procedere in questa situazione è diventato impossibile". (ANSA).