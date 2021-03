Vaccini: Germania, polemica su chiusura centri per Pasqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 29 MAR - Il ministro tedesco della Salute Jens Spahn ha messo in guardia dal fermare le vaccinazioni durante le festività pasquali, mentre alcuni Laender, tra cui Brandeburgo e Turingia, hanno annunciato la sospensione del servizio. Lo riporta Die Zeit e Tagesspiegel. Secondo il ministro le vaccinazioni dovrebbero proseguire senza sosta per assicurare la salute degli over-70, non tutti ancora vaccinati. Mentre il Land del Brandeburgo ha confermato, attraverso il portavoce del ministro degli Interni del Land, che i suoi 12 centri vaccinali rimarranno chiusi per venerdì santo, Pasqua e Pasquetta. Stessa cosa è prevista in Turingia, dove i centri vaccinali resteranno chiusi per le festività. (ANSA).