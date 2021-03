Covid: Spagna, legge impone mascherina in pubblico sempre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - In Spagna da oggi è obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici anche all'aperto, per tutti in qualunque momento, senza più tenere conto della distanza minima di un metro e mezzo fra le persone. Lo prevede una legge pubblicata sulla Gazzetta ufficiale spagnola (Boe), che riguarderà tutte le persone di sei o più anni d'età - scrivono i media, incluso il quotidiano El Paìs - nelle strade, negli spazi all'aperto e in qualunque spazio chiuso aperto al pubblico". Si tratta di un'integrazione alle norme varate lo scorso giugno con un decreto dal governo di Madrid, che regolamentavano la graduale riapertura dopo la prima ondata di Covid-19. In quel regolamento, si prevedeva l'obbligo della mascherina solo quando non fosse possibile rispettare la distanza di almeno un metro e mezzo tra le persone nei luoghi pubblici: limite che ora la nuova norma abolisce. (ANSA).