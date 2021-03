Covid: Svezia, stop al rallentamento delle restrizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - L'agenzia sanitaria svedese ha chiesto al governo di rinviare di un mese l'allentamento previsto di alcune restrizioni anti-Covid per fare fronte alla terza ondata. Lo riporta il Guardian. "La diffusione del coronavirus sta accelerando con un aumento della pressione sugli ospedali", si legge in una nota dell'agenzia nella quale si chiede di posticipare al 3 maggio la riapertura di alcune attività, "a condizione che la situazione dell'infezione migliori". La Svezia ha fatto affidamento principalmente su misure volontarie per rallentare la pandemia di Covid, ma ha gradualmente aumentato le restrizioni dopo che alla fine dello scorso anno i contagi sono rapidamente aumentati. (ANSA).