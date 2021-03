Ha ucciso l'anziana madre, arrestato a Ferrara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - I carabinieri di Ferrara hanno arrestato Stefano Franzolin, 48enne accusato di aver ucciso il 22 marzo l'anziana madre, Alberta Paola Sturaro, soffocandola. I militari, coordinati dal pm Ombretta Volta, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Carlo Negri. Nei confronti dell'uomo, che aveva confessato l'omicidio, sono emersi indizi di responsabilità e si ravvisano i pericoli di reiterazione e di fuga. Franzolin, che aveva minacciato di suicidarsi, dal 22 è ricoverato in ospedale. I militari hanno trasferito temporaneamente l'arrestato nella camera di sicurezza interna dello stesso ospedale, dove rimarrà, piantonato dagli agenti della polizia penitenziaria, per il tempo necessario agli accertamenti e le cure di cui necessita. Solo al termine verrà trasferito al carcere di via dell'Arginone. (ANSA).