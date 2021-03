Sala, lavoro a Milano indietro 5 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Il livello di occupazione a Milano con la crisi dovuta a Covid ha "fatto un passo indietro di 5 anni". È quanto ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa promossa da Comune e Diocesi per l'anniversario della creazione del Fondo San Giuseppe, per andare incontro a chi ha perso il lavoro con la crisi. "Noi siamo tornati ai livelli occupazionali pre Expo, quindi abbiamo fatto un passo indietro in termini occupazionali di 5 anni - ha detto -. Io non ho altre ricette serie oltre a un sapiente utilizzo dei fondi del Recovery plan". (ANSA).