Usa: debutta il sito di Trump sulla sua presidenza

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - L'ex presidente americano Donald Trump ha lanciato un sito web in cui riassume il suo contributo al Paese in una sorta di 'vetrina' che per però non fa alcun cenno - come sottolinea oggi l'Independent - agli scandali, alle indagini per corruzione, ai due impeachment e agli attacchi alle istituzioni democratiche che hanno caratterizzato il suo mandato. Denominato '45office.com', il sito si apre con una home page che mostra una carrellata di immagini di Trump ripreso in vari momenti della sua presidenza, incluso il suo incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un. "L'ufficio di Donald J Trump si impegna a preservare la magnifica eredità dell'amministrazione Trump, mentre allo stesso tempo promuove l'agenda di America First", si legge tra l'altro nel messaggio sulla home page. (ANSA).