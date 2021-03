Autostrade: mezzo a fuoco, chiuso tratto A1 nel Bolognese

Per l'incendio di un mezzo pesante, che trasportava materiale plastico, poco dopo le 12.30 è stato chiuso il tratto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli compreso tra Sasso Marconi e il bivio A1-Raccordo di Casalecchio di Reno in direzione Nord. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono impegnati i vigili del fuoco di Bologna, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è sbloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Bologna.

