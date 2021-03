Covid: Cina, da Usa manipolazione politica su report Oms

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 31 MAR - La tracciabilità del Covid-19 "è una questione scientifica che dovrebbe essere portata avanti da scienziati e non essere politicizzata: questo è il consenso della maggior parte dei Paesi della comunità internazionale". La portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha affermato che "gli Usa hanno riunito un numero molto limitato di Paesi per la cosiddetta 'dichiarazione congiunta'". Ieri, Stati Uniti e 13 Paesi alleati hanno espresso "preoccupazione" per l'esito dell'indagine sulle origini del Covid-19 svolto dall'Oms e hanno esortato la Cina a fornire "pieno accesso" agli esperti. (ANSA).