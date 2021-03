Covid: Parigi, sindaca Hidalgo chiede chiusura scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 31 MAR - La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha chiesto stamattina la chiusura delle scuole nella capitale francese, vista la situazione sanitaria "gravissima" e la "grandissima disorganizzazione" negli istituti. La Hidalgo ha detto - a BFM TV - che "circa 20.000 studenti" oggi "non sono in classe o perché sono malati o perché le loro classi sono chiuse". Le classi chiuse sono oggi 850 a Parigi. Il tasso di incidenza del Covid fra i ragazzi di 15-19 anni è di 850 per 100.000 abitanti a Parigi, secondo la sindaca. (ANSA).