Di Maio, continueremo con ogni sforzo per Regeni e Zaki

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Mai potremo arretrare nella ricerca della verità sulla barbara uccisione di Giulio Regeni e continueremo a profondere ogni sforzo affinché Patrick Zaki possa essere rilasciato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in una comunicazione al Senato sulle linee programmatiche della Farnesina. "Al contempo - ha aggiunto -, è tuttavia importante mantenere aperto con Il Cairo anche un canale di dialogo sulle questioni fondamentali per la stabilità del Mediterraneo, come ad esempio la Libia e la sicurezza energetica". (ANSA).