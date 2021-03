Ema ribadisce, benefici AstraZeneca superano rischi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAR - "I benefici del vaccino di AstraZeneca superano i rischi". Lo ribadisce la direttrice dell'Ema, Emer Cooke sottolineando che "continuiamo a monitorare la sicurezza e l'efficacia di tutti i vaccini". "Non controindichiamo il vaccino AstraZeneca per le donne incinte, ma consigliamo loro di vedere il medico prima di prendere qualsiasi vaccino", ha poi aggiunto ribadendo che "non ci sono prove che giustificano restrizioni nell'uso del vaccino nelle diverse classi di età". "La nostra analisi sui casi molto rari di trombosi continua e le conclusioni arriveranno prossima settimana", ha aggiunto. (ANSA).