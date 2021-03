Lavori senza autorizzazioni, sequestro villa Costiera Amalfitana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SALERNO, 31 MAR - Erano in corso lavori di ristrutturazione ma non c'erano le autorizzazioni per la lussuosa villa della Costiera amalfitana sequestrata lunedì scorso dai carabinieri della Compagnia di Amalfi, a Praiano (Salerno). I militari, guidati dal capitano Umberto D'Angelantonio, hanno appurato l'assenza dei previsti permessi a costruire. L'attività è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile e rientra nell'ambito dei controlli dei cantieri e dei lavori in corso in Costiera Amalfitana. I militari, dopo aver notato ponteggi, mezzi e materiali all'interno della villa, hanno effettuato un controllo in Comune, appurando che era stata depositata una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per eseguire una serie di attività di ristrutturazione. Tuttavia, una volta avuto accesso al cantiere, con l'ausilio del responsabile dell'ufficio tecnico, è stato riscontrato che erano in corso altri lavori che richiedevano ulteriori autorizzazioni, in quanto l'area è fortemente vincolata dal punto di vista paesaggistico e sismico. In particolare erano in corso lavori sull'intera struttura portante, dalla soletta alle travi portanti dell'edificio. I militari, quindi, hanno provveduto a sequestrare l'intera abitazione, i macchinari utilizzati per il compimento delle opere (due betoniere, un mini escavatore "bobcat" e una macchina escavatrice) e tutto il materiale di lavoro. Inoltre sono state accertate le responsabilità penali per tre persone, rispettivamente il proprietario dell'immobile, l'ingegnere direttore dell'esecuzione delle opere ed il legale rappresentante della ditta che sta svolgendo i lavori. Una volta posti i sigilli dell'edificio, il cui valore è di alcuni milioni di euro, sono stati redatti gli atti di rito che sono ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Salerno. (ANSA).