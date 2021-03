Netanyahu, appello a Bennett-Saar per governo delle destre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 MAR - In un primo commento all'esito delle elezioni politiche del 23 marzo, Benyamin Netanyahu ha fatto appello a due esponenti di destra - Naftali Bennett (Yemina) e Gideon Saar (Nuova speranza) - a partecipare ad un governo guidato dal Likud. "Tornate a casa", ha detto il premier israeliano in un appello televisivo. Riferendosi alle aspre critiche mossegli da entrambi nella campagna elettorale, Netanyahu ha ammesso: "In passato abbiamo avuto dissensi, ma abbiamo saputo superarli. Il popolo si è espresso e vuole un governo stabile e nazionale". (ANSAmed).