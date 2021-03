Pechino contro la Nasa, Taiwan è parte della Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 31 MAR - La Cina si aspetta che la Nasa, come agenzia del governo federale Usa, "corregga presto i suoi errori rilevanti" dopo aver menzionato Taiwan come un Paese indipendente sul suo sito web ufficiale. Zhu Fenglian, un portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, il governo cinese, ha osservato che Taipei "è parte inalienabile della Cina", invitando l'agenzia spaziale Usa "a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Cina". Gli Usa - ha aggiunto il rappresentante cinese - "continuano a inviare segnali sbagliati alle forze di indipendenza di Taiwan", aiutando e favorendo le loro attività separatiste che hanno colpito il popolo di Taiwan. (ANSA).