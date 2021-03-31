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Pfizer annuncia efficacia del 100% tra i 12 e i 15 anni
31 marzo 2021, 12:54
(ANSA-AFP) - BERLINO, 31 MAR - Pfizer/Biontech ha annunciato che il suo vaccino è efficace al 100% nella fascia d'età tra i 12 e i 15 anni. (ANSA-AFP).
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