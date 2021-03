© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 31 MAR - Sono 292, di cui 142 dirette al Mar Rosso e 150 al Mediterraneo, le navi in attesa di passare il Canale di Suez. Lo segnala un tweet di una una società di fornitura di servizi per il canale, la Leth Agencies. Finora "un totale di 163 navi ha attraversato il Canale di Suez" dalla sua riapertura, l'altro ieri sera, dopo il blocco di una settimana causato dall'insabbiamento del portacontainer gigante Ever Given, informa il tweet. (ANSA).