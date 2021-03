Vaccini: ministro Gb, noi sicuri al 100% su AstraZeneca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 31 MAR - Il governo britannico di Boris Johnson continua a essere "fiducioso al 100% sull'efficacia" del vaccino sviluppato dall'università di Oxford e prodotto da AstraZeneca. Lo ha detto oggi a SkyNews il ministro per le Comunità Locali, Robert Jenrick, escludendo la necessità di una qualsiasi nuova revisione sull'antidoto come conseguenza della limitazione reimposta dalla Germania, con l'esclusione dell'uso per gli under 60, in seguito ad alcuni rari casi di trombosi il cui rapporto di causa-effetto resta da accertare. (ANSA).