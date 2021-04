Birmania: altri 15 morti, bilancio vittime sale a 536

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Almeno altri 15 morti sono stati registrati ieri in Birmania, un dato che porta il totale delle vittime dall'inizio delle proteste anti golpe ad ameno 536: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp). Secondo l'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, nella giornata di mercoledì sono state uccise due persone, mentre 13 avevano perso la vita nei giorni scorsi ma non erano state conteggiate. Finora le autorità hanno arrestato un totale di 2.729 persone. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Afp, è prevista per oggi una breve udienza del processo alla ex leader Aung San Suu Kyi, che dovrebbe concentrarsi sugli aspetti amministrativi del caso. (ANSA).