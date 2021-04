Birmania, giunta militare sospende le connessioni wireless

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RANGOON, 02 APR - La giunta militare in Birmania ha ordinato la sospensione dei servizi internet wireless "fino a nuovo avviso". Lo ha annunciato la compagnia nazionale per le telecomunicazioni. I militari, tornati al potere nel golpe di febbraio, avevano già disposto la sospensione del trasferimento dati dai dispositivi mobili. E questa nuova stretta rischia di paralizzare le comunicazioni online di un Paese in cui pochissime persone hanno accesso alle linee fisse. (ANSA).