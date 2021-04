In Umbria ricoverati Covid tornano sotto quota 400

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 01 APR - Tornano sotto quota 400 i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 391, 17 in meno di ieri, 57 dei quali, tre in meno nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione. In leggera risalita gli attualmente positivi, 4.812, sei in più, legati a 174 nuovi positivi, 165 guariti e tre morti. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 3.120 tamponi e 2.517 test antigenici. Il tasso di positività è del 3 per cento sul totale (ieri 2,8) e del 5,5 (ieri 5,6) sui soli molecolari. (ANSA).