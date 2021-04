Mosca, accordo per produrre 100 milioni dosi Sputnik in Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 01 APR - Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) annuncia di aver raggiunto un accordo con la società cinese TopRidge Pharma "per cooperare nella produzione di oltre 100 milioni di dosi l'anno" in Cina del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19. "Questa quantità di vaccino sarà sufficiente per oltre 50 milioni di persone", dichiara Rdif in una nota ripresa dall'agenzia Interfax, precisando che "TopRidge Pharma sarà in grado di distribuire il vaccino nella Cina continentale così come a Hong Kong, Macao e Taiwan". (ANSA).