Usa: Kamala Harris finalmente nella sua residenza ufficiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 01 APR - La vicepresidenza Kamala Harris si trasferirà nella residenza ufficiale a One Observatory Circle la prossima settimana. Lo annuncia la sua portavoce. "Il trasloco è stato ritardato per consentire le riparazioni necessarie" all'abitazione: "lavori che era più facile portare a termine con la casa non occupata", aggiunge la portavoce. I primi due mesi da vicepresidente Harris e il Secondo Gentleman Douglas Emhoff li hanno trascorsi alla Blair House, la residenza destinata solitamente agli ospiti della Casa Bianca (ANSA).