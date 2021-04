Vaccini: 10 medici e 5 infermieri militari in Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 01 APR - In Sardegna saranno impiegati nella campagna di vaccinazione anche dieci medici e cinque infermieri militari. Lo ha confermato il commissario dell'Ats Massimo Temussi a margine delle interlocuzioni con il generale Francesco Paolo Figliuolo a Cagliari a Villa Devoto, sede istituzionale della presidenza della Regione. "Ma stiamo insistendo - ha aggiunto - per avere altri cinque infermieri". Temussi sostiene che per raggiungere il target fissato dal Governo per fine aprile, cioè 17mila inoculazioni al giorno, "in Sardegna devono essere operativi 220 inoculatori in più", rispetto ai 450 attuali, da reperire presumibilmente tra i medici di base. 17mila somministrazioni al giorno equivalgono a 510mila al mese: "In questo modo - è la previsione del commissario dell'Ats - entro luglio riusciremo a inoculare almeno la prima dose a tutta la popolazione, considerando le 240mila somministrazioni già effettuate". La Regione ha posto a Figliuolo il problema del 5% in meno di dosi ricevute dalla Sardegna. "Il generale ha assicurato che farà un approfondimento e che nel caso le potremo recuperare", ha riferito Temussi. Il commissario ha anche parlato dell'opzione di predisporre hub vaccinali itineranti e ha annunciato che il nuovo hub di Quartu è pronto: "Sarà inaugurato martedì". (ANSA).