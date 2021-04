Biden agli americani, 'l'aiuto è arrivato'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 02 APR - "Help is here", l'aiuto è arrivato: lo ha detto Joe Biden rivolgendosi agli americani in diretta tv e commentando il boom di posti di lavoro creati negli Usa nel mese di marzo. Biden ha affermato che mai nessuna amministrazione Usa aveva creato così tanti nuovi posti di lavoro in soli due mesi. "I dati di oggi sono una fonte di speranza"ha detto Biden che ha lanciato un appello al Congresso perché approvi il maxi piano di investimenti da oltre 2 mila miliardi di dollari presentato dal presidente americano. "Discutiamone, ma non agire non è un'opzione". (ANSA).