Covid: all'autodromo di Monza doppio Vax day

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 02 APR - L'obiettivo è terminare le vaccinazioni anticovid degli over 80 entro l'11 aprile: per questo l'Ats Brianza con le Asst Monza e Asst Brianza ha organizzato, insieme al Comune, un doppio Vax day all'autodromo di Monza, anzi una sorta di doppio Vax week-end. Le due prime date saranno il 3 aprile e il 5, lunedì di Pasqua, e poi i Vax day si ripeteranno il 10 e l'11 aprile. Per ogni giornata, a partire dalle 8,30, nelle 10 linee vaccinali allestite nel padiglione ex museo dell'autodromo è prevista la vaccinazione di 1600 persone. "Abbiamo concesso volentieri l'utilizzo sia del padiglione 'ex museo', per le vaccinazioni degli over 80, sia dell'ampia sala alla base della tribuna centrale, successivamente ai quattro Vaccine Day - ha spiegato il direttore dell'autodromo Alessandra Zinno - e una volta allestita, che grazie alle sue dimensioni potrà ospitare diverse postazioni con le necessarie distanze. L'auspicio è che la campagna vaccinale possa contribuire a far tornare il pubblico del motorsport, e non solo, agli eventi". "Finalmente - ha aggiunto il sindaco Dario Allevi - si avvia anche a Monza la fase più intensa della campagna vaccinale che tanto abbiamo atteso e che rappresenta il punto di svolta per tornare al più presto alla nostra quotidianità". (ANSA).