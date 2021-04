Covid: Bolsonaro, mi vaccinerò per ultimo, così fa un leader

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato di non aver ancora deciso se farsi vaccinare o meno contro il Covid-19. Secondo lui, i leader dovrebbero dare la priorità alla popolazione ed essere gli ultimi a farsi vaccinare. "C'è una discussione attorno al fatto che mi vaccini o meno. Devo ancora decidere", ha detto il capo dello Stato durante una diretta sui social. "Dopo che l'ultimo brasiliano sarà stato vaccinato, se sarà rimasta una dose, allora deciderò se vaccinarmi o meno: questo è l'esempio che dovrebbe dare un leader", ha aggiunto Bolsonaro, che in passato ha escluso di doversi vaccinare per considerarsi già immunizzato dopo aver contratto a sua volta il coronavirus. La sua posizione - ricordano i media locali - va in controtendenza rispetto a quanto accade in altri Paesi, i cui capi di Stato per lo più si sono vaccinati per dare l'esempio alla popolazione. (ANSA).