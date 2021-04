Covid, presidente della Regione Valle d'Aosta è positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 02 APR - Il presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, è positivo al Covid-19. Si è sottoposto al test molecolare - secondo quanto appreso dall'ANSA - dopo aver avuto dei lievi sintomi influenzali la notte scorsa e ha cancellato per precauzione gli impegni previsti per oggi. In tarda mattinata è stato fatto il tampone anche agli altri membri della Giunta regionale a seguito della positività accertata nei giorni scorsi per l'assessore alle finanze Carlo Marzi. (ANSA).