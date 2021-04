Furto a casa Leotta:presa tutta la banda

Sono stati rintracciati tutti i componenti della banda che ha compiuto un furto il 6 giugno scorso a casa della conduttrice Diletta Leotta nel centro di Milano. Fra i 5 destinatari dei provvedimenti emessi dal tribunale di Milano ci sono 2 uomini già arrestati nel febbraio scorso per aver svaligiato la casa della influencer Eleonora Incardona. Shkelzen Kastrati, kosovaro di 45 anni, e Samuel Milenkovic, milanese di 26 anni, hanno ricevuto il provvedimento in carcere.

Proprio a casa di Milenkovic gli investigatori avevano trovato oggetti riconducibili al furto in casa della Leotta. Gli altri complici individuati dalla Squadra mobile per il colpo di giugno sono Luka Rajkovaca, croato di 27 anni, Cristian Hudorovic, 26enne di Brescia, e Andreea Ramona Meisan, romena di 29. Gli ultimi due sono accusati di essere i "pali" mentre Kastrati, Milenkovic e Rajkovaca sarebbero gli autori materiali che si sono introdotti nel condominio. Secondo gli investigatori sarebbero loro tre gli uomini che compaiono nelle immagini riprese dal sistema di sorveglianza e, in particolare, il primo a scavalcare la barriera e forzare il portone sarebbe Milenkovic.