Pakistan: scomparso attivista, allarme di Amnesty

(ANSA) - ISLAMABAD, 02 APR - Amnesty International, sezione Asia meridionale, è preoccupata per le notizie sulla scomparsa del giovane attivista pachistano Sarmad Sultan che da ieri circolano sui social mentre i suo account risultano disattivati. "Amnesty International è allarmata dalle notizie sulla scomparsa dell'attivista Sarmad Sultan. Deve essere messo in condizione di tornare immediatamente. #BringBackSarmadSultan", ha dichiarato l'organizzazione in un messaggio su Twitter. Secondo attivisti pachistani, il venticinquenne Sarmad Sultan è irreperibile da un periodo piuttosto lungo. #BringBackSarmadSultan e #WhereisSarmadSultan sono le tendenze principali in Pakistan. Finora né la famiglia né il governo hanno rilasciato dichiarazioni. (ANSA).