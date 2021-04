Zaia, Veneto sarà zona arancione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 02 APR - "Saremo zona arancione". Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. "Ho parlato con il ministro Speranza - ha aggiunto - e farà una verifica se partiremo da martedì o da mercoledì. Il dettaglio lo definiremo dopo. Se si anticipa di un giorno, sarà utile anche in prospettiva della riapertura delle scuole". "C'è una flessione tendenziale delle curve - ha precisato Zaia - ma ancora non è confermata, però la luce in fondo al tunnel si vede. Le fasce d'età più colpite non sono più quelle ultra 80 e 70 anni ma dai 45 ai 64, così per le mortalità. Il che significa che dove abbiamo vaccinato l'infezione non c'è più". "Abbiamo subito - ha concluso - 3-4 ondate di Covid, ma non abbiamo lasciato nessuno a terra, si è vista la differenza di una sanità che funziona". (ANSA).