Covid: Giappone, preoccupa accelerazione contagi a Osaka

(ANSA) - TOKYO, 04 APR - Continuano a salire le infezioni di coronavirus in Giappone, in particolare nella città di Osaka - che per il quinto giorno consecutivo supera il numero delle positività a Tokyo. Il secondo agglomerato urbano dell'arcipelago ha aggiornato il record con 666 casi di Covid nelle ultime 24 ore, portando il totale nella prefettura omonima a 54.096 dall'inizio della pandemia. Tra le 47 prefetture del Giappone, ben 42 hanno segnalato incrementi esponenziali rispetto alla scorsa settimana, rivelano i dati del ministero della Salute, mettendo in sofferenza ancora una volta le strutture ospedaliere dopo il termine dello stato di emergenza deciso il 21 marzo. Nella capitale Tokyo sono stati registrati 442 contagi giornalieri, facendo assestare lo stato di allerta al terzo livello su una scala massima di 4, assieme alla prefettura di Hyogo, superate solo da Osaka e la prefettura a nord-ovest di Miyagi. L'attuale emergenza sanitaria ha portato il governatore di Osaka, Hirofumi Yoshimura, a chiedere agli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 di deviare il percorso della staffetta olimpica, prevista in città il 13 aprile. (ANSA).