Covid: India, 114 mln persone Maharashtra verso lockdown

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Il Chief minister del popoloso stato indiano del Maharashtra, lo stato di Mumbai e che conta da solo oltre 114 milioni di persone, ha preavvertito che sarà imposto il lockdown se gli abitanti non faranno più attenzione, non rispetteranno le misure di precauzione e non caleranno nelle prossime ore i dati del contagio da Covid-19. Nelle ultime 24 ore lo stato ha avuto quasi 48 mila nuovi casi a fronte degli 81mila registrati nell'intera India: i dati più elevati dallo scorso dicembre. "Considerate questo un avvertimento: potrei imporre un lockdown completo nel prossimo paio di giorni se le cose resteranno le stesse", ha minacciato il chief minister del Maharashtra, Uddhav Thackeray. Nello stesso stato la città di Pune ha imposto il coprifuoco sui siti religiosi, ristoranti e hotel. (ANSA).