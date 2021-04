© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 03 APR - Sono 1.563 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino di stamane della Regione. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 387.601. Gli attuali positivi sono 37.503. Si registrano 32 decessi, con il totale a 10.714. Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.652 pazienti, 279 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i ricoverati sono 286 (-13). (ANSA).