Etiopia: truppe eritree hanno cominciato a ritirarsi

(ANSA) - ADDIS ABEBA, 04 APR - Le truppe eritree che combattono nella regione del Tigray , nel nord dell'Etiopia, "hanno iniziato ad evacuare" un giorno dopo che i paesi del G7 avevano chiesto il loro rapido ritiro. Lo ha annunciato il governo etiope. Tramite i social il ministero degli esteri dell'Etiopia ha affermato questa sera che il processo del ritiro delle truppe eritree dal Tigray è iniziato. "Come annunciato la scorsa settimana, è iniziato il ritiro delle truppe eritree che avevano attraversato il confine quando provocate dal Tigray People's Liberation Front (Tplf)", ex partito al governo del Tigray che ha dominato la politica nazionale in Etiopia per quasi tre decenni prima che Abiy prendesse il potere nel 2018. Nella dichiarazione del ministero si legge anche che "l'esercito ha assunto ora la guardia del confine nazionale". (ANSA).