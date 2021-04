Voli covid tested da NY a Malpensa,'inizio della ripartenza'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Rappresentano "un segnale molto importante" e "l'inizio della ripartenza" i due aerei Covid tested provenienti da New York e atterrati questa mattina a Malpensa con circa 100 passeggeri a bordo: li ha definiti così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, presente questa mattina nel Terminal 1 dell'aeroporto lombardo assieme al presidente della Regione Attilio Fontana. Si tratta di voli che permettono di evitare la quarantena o l'isolamento fiduciario all'arrivo grazie alla possibilità di fare un tampone antigenico sia alla partenza sia all'arrivo e che per il momento possono essere usati per motivi di salute o di lavoro, e non per turismo. "Questa è un'ottima iniziativa - ha detto Garavaglia - è l'inizio della ripartenza. Sappiamo che sta per arrivare il green pass europeo, un lasciapassare che sostanzialmente con i tamponi permetterà di riprendere a viaggiare. Ecco, questo è l'inizio e si parte con Milano-New York che ha un significato molto, molto importante" "E' il primo volo in assoluto da New York da fine marzo 2020, ci è voluto un anno per far ripartire questo collegamento cruciale per le persone e per l'economia - ha aggiunto Armando Brunini, amministratore delegato di Sea - Ci auguriamo che vengano al più presto allentate le restrizioni: se sono voli sicuri, bisogna consentirne l'utilizzo anche per chi vola per turismo". (ANSA).